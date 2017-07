O advogado Gilberto Oenning, 66 anos, morreu em um acidente de motocicleta na tarde deste sábado em Treviso, no Sul do Estado. Morador de Criciúma, Oenning perdeu o controle do veículo na Km 24 da SC-446, quando retornava de um encontro de motociclistas, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Cocal do Sul.

O local do acidente é uma curva, e fica entre o municípios de Treviso e Siderópolis. Oenning dirigia uma Honda 650, que saiu da pista e colidiu contra um moerão, por volta das 16h deste sábado. Com o impacto, o advogado sofreu inúmeras lesões e não resistiu até a chegada do O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



O advogado era especialista em direito do consumidor e ex-presidente do Procon Criciúma. Atualmente, comandava a Associação de Defesa do Consumidor da cidade e era vice-presidente da Liga Atlética da Região Mineira (LARM). A Liga emitiu uma nota de pesar a respeito do falecimento, e o presidente Emerson Lodetti decretou luto oficial por três dias:

¿Oenning era vice-presidente da Larm desde março de 2015 e também fazia parte da comissão disciplinar da entidade desde 2004. O Presidente da LARM, Emerson Lodetti, decretou luto oficial por três dias e determinou que tenha um minuto de silêncio em todos os jogos do campeonato municipal de Criciúma e demais partidas onde árbitros da entidade estiverem atuando, em respeito a memória do desportista¿.

