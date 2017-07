Quatro alunos soldados do curso de formação da Polícia Militar (PM) salvaram um casal de idosos durante um incêndio em Itajaí no último sábado. Perto das 8h, os futuros policiais estavam na sede do batalhão da PM, no Centro da cidade, quando avistaram as chamas na Galeria Rio do Ouro, na Rua Hercílio Luz. A informação inicial é que o fogo teria começado em curto circuito no aparelho de televisão de um dos apartamentos.

Os alunos usaram extintores de incêndio para entrar no local. Um homem de 92 anos e uma senhora de 78 estavam dentro do apartamento do quarto andar. A mulher foi encontrada caída dentro do quarto em chamas. Como ela precisa de ajuda para se locomover, foi retirada por um dos soldados.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

O quarto onde as chamas começaram ficou completamente destruído. Os idosos não tiveram ferimentos graves, mas foram medicados, conduzidos ao hospital e depois levados para a casa de familiares.

