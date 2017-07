A Agência Nacional de Aviação Civil confirmou para o dia 28 de julho, sexta-feira, a assinatura do contrato de concessão do Aeroporto Hercílio Luz para a Zurich Airports, empresa suíça que venceu o leilão para operar a estrutura em 16 de março deste ano, em São Paulo. A solenidade oficial de subscrição deve ocorrer na sede da Secretaria de Aviação Civil, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em Brasília. No mesmo ato também serão feitas as assinaturas das concessões dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador e Fortaleza.

A partir dessa oficialização, a Zurich terá quase seis meses de transição até assumir definitivamente as operações do Hercílio Luz. Os suíços trabalham como a data de 1º de janeiro para o começo real dos trabalhos na estrutura. Até lá, a administração será compartilhada com a Infraero, órgão do governo federal que opera o aeroporto.

O investimento na Capital deve chegar a R$ 1 bilhão em 30 anos de contrato. A primeira meta da Zurich será construir nos primeiros 26 meses, a partir da assinatura do contrato o novo terminal, um estacionamento para 2,5 mil veículos, uma pista secundária para taxiamento de aeronaves e aumentar em 100 metros a atual pista.

Três pessoas foram contratadas para trabalhar na sede da empresa, que fica dentro do aeroporto, na sala antes ocupada pelos Correios no segundo andar, ao lado do Restaurante Conquilha. A previsão é que até o final deste ano, 165 funcionários estejam trabalhando pela concessionária.



Com o apoio da Racional Engenharia, de São Paulo, a concessionária refez o projeto do futuro terminal. A Infraero havia iniciado a obra em 2013, mas parou dois anos depois por causa da lentidão do serviço e da perspectiva da concessão. CEO da Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis (Caif), o suíço Tobias Markert explica que a fundação da obra já iniciada será mantida pela empreiteira que fará a construção.

Mas o projeto teve mudanças significativas em relação à proposta pela Infraero, principalmente na arquitetura externa. Segundo Martket, a alteração ocorreu porque o design não era da Zurich. Durante a fase de licitação a empresa teve que apresentar um projeto próprio, de acordo com o executivo.

