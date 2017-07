Depois de anunciar no começo desta semana que votará a favor do prosseguimento da denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o presidente Michel Temer (PMDB), o deputado federal catarinense Esperidião Amin (PP) foi substituído nesta quinta-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que analisa o processo antes de ele ser enviado ao plenário. Até então, ele era o único catarinense titular da CCJ.

O partido de Amin o comunicou da decisão ainda madrugada desta quinta, mas a oficialização ocorreu durante esta manhã. Em seu lugar entra Toninho Pinheiro (PP-MG). Apesar de triste pela situação, o catarinense diz que isso é resultado da sua postura a favor da tramitação da denúncia:

— Recebo com tristeza porque meu partido está se submetendo ao PMDB, que não consegue nem controlar os seus. Mas eu vou manter o meu voto no plenário, que é onde interessa. O governo está gastando muita energia por nada, porque vai ao plenário e o meu voto está declarado pela admissão.

Amin acredita que o ato do governo de substituir parlamentares demonstra fragilidade e fraqueza:

— Isso demonstra quase que uma confissão de fraqueza do governo. Mas não muda em nada minha atitude e minha consciência.



Segundo a agência Estadão Conteúdo, a bancada do PP fechou questão no final da noite desta terça-feira e vai votar com o governo. Dentro da CCJ, Amin relata a PEC das eleições diretas, que voltou à discussão diante da possibilidade de renúncia do presidente Temer. Amin não será nem sequer suplente a partir de agora.

Até esta quarta-feira, o governo promoveu através dos partidos aliados 20 mudanças nos cargos titulares da comissão.