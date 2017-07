O Ministério Público de SC (MP-SC) ingressou na tarde desta quarta-feira, 19, com uma ação civil pública contra a prefeitura de Concórdia e quatro proprietários de um terreno na cidade. O pedido de indenização foi feito por danos causados após um deslizamento de terra que atingiu diversas residências no bairro Parque Exposições em maio deste ano. Segundo o MP, ao menos 18 famílias precisaram deixar as casas em que moravam depois que a Defesa Civil interditou duas ruas da cidade. O valor total da ação, que pede também a recuperação urbanística e ambiental da área, é de de R$ 200 milhões.

De acordo com a promotora da comarca, Francieli Fiorin, antes do deslizamento, o terreno já havia sido motivo de ação do MP. Em 2016, a justiça de Concórdia havia determinado a construção de muros de contenção no local e a retirada de entulhos. No entanto, os proprietários levantaram apenas uma parte da estrutura e continuaram a depositar lixo no terreno. Já a prefeitura, segundo Franciele, passou a utilizar a área para armazenar resto de construção. Além disso, o município chegou a emitir um alvará para a construção de um prédio.

— Quando tivemos acesso ao acontecimento vimos que o terreno já havia sido motivo de ação anterior, mas ela não tinha sido adequadamente cumprida. O proprietário e terceiros continuaram a depositar entulho ali. E isso culminou com desmoronamento — disse.

Foto: Rádio Atual / Arquivo Pessoal

Além da indenização, o Ministério Público pediu uma nova perícia no local. Conforme Francieli, mesmo com a investigação da Defesa Civil, a promotoria não descarta a necessidade de uma interdição maior na área.

— A nossa dificuldade é que ainda não sabemos o real prejuízo. Não sabemos se a perícia feita visualizou a área total prejudicada. A pediu isso em carácter emergencial e uma ação prioritária — afirmou a promotora.

Após as chuvas no fim de maio, a prefeitura da cidade decretou situação de emergência no município. Além das 18 casas que ainda seguem interditadas no bairro Parque Exposições, outras famílias precisaram deixar as casas no município. No Estado, as chuvas provocaram estragos mais de 20 cidades.

