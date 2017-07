1 - Audiência nesta sexta-feira pretende negociar a retomada da coleta de lixo em Florianópolis

Uma audiência de conciliação marcada para esta sexta-feira, às 14 horas, iniciará a negociação para a retomada da coleta de lixo em Florianópolis, que está prejudicada desde o início da paralisação do servidores da Comcap, na última segunda-feira. A sessão colocará frente a frente representantes da própria Comcap, além de dirigentes do Sindicato dos Servidores Municipais de Florianópolis (Sintrasem) e do Ministério Público do Trabalho.



Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

2 - Serra catarinense tem possibilidade de neve na próxima segunda-feira

Os dias de temperatura elevada em pleno inverno em Santa Catarina estão com as horas contadas. A chegada de uma frente fria seguida de uma massa de ar polar na próxima segunda-feira, 17, são as responsáveis pela mudança meteorológica no Estado. Apesar de pequena, há a possibilidade de neve, conforme indica a Epagri Ciram.



Foto: Julio Cavalheiro / Secom

3 - Situação dos medicamentos para HIV será regularizada até final do mês em SC, diz Secretaria da Saúde

Crianças com HIV estão enfrentando problemas para dar continuidade ao tratamento em SC. Dois medicamentos utilizados principalmente por essa faixa etária foram enviados com atraso pelo Ministério da Saúde e em menor quantidade em junho, segundo a Secretaria da Saúde de SC. Segundo a pasta, a situação será normalizada até o final de julho, com recebimento de nova remessa prometida pelo Ministério.



4 - Temer sanciona lei da reforma trabalhista

O presidente Michel Temer sancionou, nesta quinta-feira (13), a Lei de Modernização Trabalhista, em evento no Palácio do Planalto. Diante de uma plateia repleta de ministros e parlamentares, Temer disse que os direitos dos trabalhadores estão sendo preservados.



Foto: EVARISTO SA / AFP

5 - Na estreia de Vinícius Eutrópio, Chapecoense perde novamente

Na estreia do técnico Vinícius Eutrópio, que conseguiu um efeito suspensivo de sua punição pela expulsão quando ainda dirigia o Santa Cruz, a Chapecoense voltou a perder nesta quinta-feira, dessa vez para o Sport, por 3 a 0, na Arena Pernambuco. O time catarinense não vence há sete jogos, sendo seis pela Série A do Brasileirão e um pela Copa Sul-Americana.



Foto: CHICO PEIXOTO / ESTADÃO CONTEÚDO

