Uma audiência de conciliação marcada para esta sexta-feira, às 14 horas, colocará em negociação a retomada da coleta de lixo em Florianópolis, que está prejudicada desde o início da paralisação do servidores da Comcap, na última segunda-feira. A sessão colocará frente a frente representantes da própria Comcap, além de dirigentes do Sindicato dos Servidores Municipais de Florianópolis (Sintrasem) e do Ministério Público do Trabalho.

A audiência foi marcada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SE) depois que o Ministério Público do Trabalho protocolou uma ação pedindo a retomada imediata do serviço. No entendimento da procuradora regional do trabalho que assina a ação, Ângela Pincelli, a lei que trata sobre o direito de greve define a captação e tratamento de esgoto e de lixo como uma atividade essencial.

Nesse caso, conforme manifesta a procuradora, é preciso que 70% das atividades como a coleta de resíduos e varrição sejam mantidas. A colega de lixo hospitalar, segundo a procuradora, precisa ser 100% mantida. Assim, a ação pede que seja concedida tutela de urgência para que a Comcap e o Sintrasem assegurem a prestação dos serviços nos percentuais expostos durante a greve, sob pena de R$ 100 mil de multa diária em caso de descumprimento.

A audiência desta sexta-feira será mediada pela desembargadora Mari Eleda. Se não houver acordo, a ação do Ministério Público do Trabalho será distribuída para um desembargador-relator, que poderá julgar o pedido do MPT ou tentar uma nova rodada de conciliação.