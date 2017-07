As audiências de custódia estão suspensas em Florianópolis desde a última quarta-feira, 19 de julho. Com isso, oito presos aguardam por uma nova determinação na carceragem do Central de Plantão Policial (CPP), no bairro Trindade. A suspensão foi confirmada por agentes da 5ª Delegacia de Polícia da Capital nesta manhã.

O programa, responsável por apresentar os detidos em flagrante à Justiça em um prazo de até 24 horas após o crime, foi iniciado em setembro de 2015 em Florianópolis por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em seguida, passou a ser implantado em outras cidades do Estado.

Em Joinville, no Norte catarinense, o Departamento de Administração Prisional (Deap) pediu a suspensão das audiências após a interdição do presídio regional da cidade. No final do mês passado, no entanto, com a reabertura da unidade, o Deap voltou a encaminhar os presos em flagrante para as audiências.

** Aguarde mais informações.

