Desde o começo de junho deste ano, quando o processo de biometria em todos os municípios de Santa Catarina começou a ser feito, Botuverá, no Vale do Itajaí, já atingiu 96,7% da meta, faltando apenas 112 eleitores para que o processo na cidade seja encerrado. Segundo informações repassadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC), atualmente 43 municípios estão no processo de revisão do eleitorado, procedimento, agora, obrigatório.

Segundo o assessor especial de planejamento estratégico e de eleições do TRE-SC, Augusto César Campos, desde que a biometria começou a ser realizada no estado todo, houve um aumento de 30% do comparecimento diário do eleitorado.

Além de Botuverá, outras cidades que estão cadastrando eleitores de forma não obrigatória e que estão com a média acima da esperada, são: Palmitos, Imbuia, São Carlos, Rio do Campo, Águas de Chapecó, Anita Garibaldi, Lages, Rio Negrinho, Porto União, Itapema, Tijucas, Guaramirim, Xanxerê, Canoinhas e Fraiburgo.

— Embora esse aumento seja muito bom, ainda não é o suficiente. Nós precisamos que o eleitorado compareça mais, em especial, naqueles municípios que estão passando por revisão de eleitorado — pondera Campos.

Título eleitoral pode ser cancelado

Os eleitores dos municípios que estão fazendo revisão e que não realizarem o cadastramento terão o título eleitoral cancelado e não poderão votar nas próximas eleições. Além disso, os eleitores que não votam nem justificam ficam sujeitos a uma série de restrições como a impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral, renovar passaporte e tomar posse em cargo público.

Para fazer a biometria, é necessário que o eleitor leve documento de identificação com foto, comprovante de residência recente e comprovante de alistamento militar _ para os homens maiores de 18 anos e que vão fazer o primeiro título. A biometria é um método tecnológico que permite reconhecer, verificar e identificar uma pessoa por meio de suas impressões digitais, que são únicas.

Na Justiça Eleitoral, o cadastro biométrico é utilizado para tornar as eleições ainda mais seguras e prevenir fraudes. Para conferir a lista dos municípios e os prazos para a realização do procedimento basta acessar o site do TRE-SC. Para que as filas sejam evitadas, o atendimento em todo o Estado deve ser agendado também pelo site do TRE-SC.



