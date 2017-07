1 - Obra deixará BR-470 em Blumenau em meia pista por dois meses

Os motoristas que precisam passar pela BR-470 em Blumenau vão encarar pelos próximos dois meses uma obra que deve deixar a rodovia em meia pista no trecho entre os Km 50 e 63 (entre a Dudalina e a divisa com Indaial). A LCM Construção e Serviços, empresa responsável pela conservação e restauração do trecho da rodovia, informou que iniciará nesta quinta-feira, dia 20, uma obra de recomposição do asfalto.

Foto: Lucas Correia / Agência RBS

2 - Congresso Mundos de Mulheres vai reunir 8 mil em Florianópolis



Dentro de 10 dias, as cores, os sotaques e os jeitos de Florianópolis vão mudar. É que a cidade irá receber milhares de pessoas para participar do Congresso Mundos de Mulheres (Women's Worlds Congress) que, entre 30 de julho e 4 de agosto, vai reunir na capital dos catarinenses gente dos quatro cantos do mundo.



Foto: Arquivo pessoal / Divulgação

3 - Com ação em escolas, 43,4 mil doses de vacina contra HPV e meningite são aplicadas em junho no Estado

Para tentar reverter a baixa adesão à vacina contra HPV e meningite C _ que também passou a ser aplicada em adolescentes _ a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC) propôs a imunização nas escolas em junho deste ano. A ação teve adesão de 264 municípios catarinenses _ os demais teriam alegado que realizariam em outra época do ano ou que iam manter a vacinação apenas nos postos de saúde.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

4 - Passaportes devem voltar a ser emitidos nesta semana



A Polícia Federal (PF) deve voltar a emitir passaportes ainda nesta semana. Suspensa desde 27 de junho, a emissão do documento dependia da liberação de verba extra, sancionada nesta quarta-feira (19) pelo presidente Michel Temer. Agora, falta apenas a publicação da medida no Diário Oficial da União (DOU), o que deve acontecer nesta quinta (20), segundo a Casa Civil da Presidência.



Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

5 - Jandrei se destaca, mas não evita derrota da Chapecoense para o Santos

A presença do preparador de goleiros da Seleção Brasileira Taffarel na arquibancada da Vila Belmiro pode ter servido de motivação para o goleiro Jandrei. O camisa 93 da Chapecoense foi o destaque de um jogo que muitas alternativas, mas de apenas um gol. Vecchio, depois de muita insistência do Santos, marcou o 1 a 0 na Vila Belmiro. O próximo compromisso do Verdão do Oeste também é fora de casa. Sábado, às 16h, o time enfrenta o Vitória no Barradão, pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão.