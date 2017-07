Um caminhão tombou por volta das 20h10min de sábado no km 292 da BR-101, em Imbituba, Sul de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um cavalo que estava solto na pista acabou sendo atropelado por um ônibus com placas de Lages.

O motorista do caminhão, que saiu ileso, tentou desviar do ônibus, e a carreta que ele dirigia acabou tombando. As duas pistas ficaram interditadas sentido norte até as 2h da madrugada. O trânsito no trecho flui sem intervenções na manhã deste domingo.

O acidente ocorreu na região entre os bairros Guaiuba e Roça Grande. A PRF já havia sido avisada da presença do animal na rodovia e uma viatura estava a caminho do local, mas não chegou a tempo. O caminhão, com placas de Porto Alegre, estava carregando arroz.

