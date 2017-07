Sem conseguir melhorar a qualidade dos gastos e garantir aumento de arrecadação, o governo Temer decidiu aumentar o imposto sobre os combustíveis. Isso mesmo: você vai continuar pagando a conta da incompetência na área fiscal. E, neste caso, a culpa não é só dos técnicos da Fazenda.

O grupo do ministro Henrique Meirelles (Fazenda) culpa os ministros da área política, que não se esforçaram para aprovar no Congresso medidas que poderiam representar aumento de arrecadação. Preocupados em salvar a pele do presidente Michel Temer, não quiseram contrariar parlamentares ou interesses de empresários. O resultado é que, no meio do ano, o governo não terá dinheiro para fechar as contas.

Não há recursos suficientes para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para as agências do INSS. O aumento do Bolsa Família foi suspenso. Só não faltou dinheiro para as emendas dos deputados que foram fieis ao presidente Temer na votação contra a denúncia de corrupção passiva na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Penúria

O ministro Osmar Terra (Desenvolvimento Social) reconheceu que, neste mês, não há recursos suficientes para cobrir os custos das agências do INSS. Uma medida provisória deve ser editada para garantir esse dinheiro, usando verba de benefícios que acabam ficando com os bancos.

Vai vender?

A possibilidade de federalização do BRDE é um dos assuntos no quarto andar do Palácio do Planalto, onde fica a Casa Civil e a Secretaria Geral da Presidência. Os três Estados do Sul compartilham o comando do banco.

Leia outras colunas de Carolina Bahia



Carolina Bahia: todos no escuro



Carolina Bahia: o primeiro revés da semana



Carolina Bahia: saída com o centrão