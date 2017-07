Acidentes deixaram pelo menos cinco mortos em rodovias de Santa Catarina neste fim de semana. Duas pessoas morreram na BR-282, no Oeste catarinense, entre a tarde de sábado e madrugada deste domingo.

O motorista de um Corsa morreu após capotar o veículo em Xanxerê por volta das 3h40min deste domingo De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia pela pista marginal do km 503,3 da rodovia quando caiu em um barranco de cerca de 5 metros.

Conforme os policiais, o homem de 36 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um bebê, uma menina e um jovem que também estavam no veículo ficaram gravemente feridos e foram levados para UTI.

No sábado, por volta das 16h40, um Vectra saiu da pista e capotou em uma curva do km 531,8 da BR 282, em Xaxim. Um idoso de 68 anos morreu no acidente. Uma menina de 5 anos, um bebê de 1 ano e um jovem de 23 anos foram encaminhados ao hospital em estado grave e depois para a UTI.

Conforme a PRF, além do condutor, o veículo tinha seis ocupantes e estava com pneus traseiros carecas. O motorista perdeu o controle da direção, derrapou, capotou diversas vezes até parar na via marginal, em um plano inferior ao nível da rodovia, segundo os policiais.



Rodovias estaduais

Outras três pessoas morreram nas rodovias estaduais de Santa Catarina. No sábado, por volta das 18h30min, uma colisão frontal entre um Voyage e uma Honda CRF provocou a morte do motociclista, no Km 158 da na SC-108, em Major Gercino, na Grande Florianópolis. A identidade do homem de 34 anos não foi divulgada.

Ainda no fim da tarde de sábado, por volta das 18h55min, uma batida entre uma motocicleta Honda e um Gol provocou a morte de um pedestre que trafegava na rodovia SC-114, em Santa Terezinha.

Na madrugada do domingo, a passageira de uma moto morreu após o veículo bater em uma placa de sinalização no Km 54, da SC-418, em São Bento do Sul, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motociclista ficou com as duas pernas feridas.

