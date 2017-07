Após mais uma assembleia da Comcap na manhã desta quarta-feira, 12, os trabalhadores da companhia responsável pela coleta de lixo em Florianópolis decidiram dar continuidade à greve. Com o resultado da reunião, segue o impasse entre a prefeitura e os servidores. De um lado, o executivo pressiona a Câmara de Vereadores para a aprovação do projeto que pode tornar a empresa uma autarquia. Já do outro, os trabalhadores rejeitaram as emendas enviadas pelo prefeito Gean Loureiro (PMDB) ontem e defenderam que a alteração poderia dar início ao processo de privatização e precarização do serviço.

A prefeitura da Capital defendeu que a os trabalhadores da empresa não correm o risco de perder o emprego ou direitos. Ontem à tarde, após a aprovação do requerimento de urgência para a votação do projeto, o prefeito Gean Loureiro enviou para os vereadores uma mensagem em que sugeria a apresentação de três emendas ao texto. No entanto, o sindicato da categoria disse não acreditar que as alterações no textos sejam mantidas. Para o presidente do Sintrasem, Alex dos Santos, a sessão de ontem no legislativo municipal foi outra prova disso:

— Ontem nós sofremos uma nova derrota na Câmara e uma traição do presidente da casa. Eu, como presidente do sindicato, fui proibido de entrar na votação e eles [vereadores] votaram sem ninguém no plenário — disse Alex.

Nesta tarde, os trabalhadores devem se reunir para fazer uma vigília na frente da Câmara municipal. A expectativa é de que o projeto de lei entre em votação ainda hoje.

