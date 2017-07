O secretário da Casa Civil de Florianópolis, Filipe Mello, informou que a Companhia de Melhoramento da Capital (Comcap) deve enviar à receita federal na próxima segunda-feira, 17, os documentos necessários para aderir ao novo refinanciamento de dívidas (Refis). A medida só foi possível com a mudança na administração da empresa. Após a votação na Câmara dos Vereadores na última quinta-feira, a Comcap se tornou uma autarquia.

Com a sanção da lei, também assinada quinta-feira pelo prefeito Gean Loureiro (PMDB), a companhia está apta a ingressar no programa. Segundo Filipe, a atual dívida da empresa é de R$ 220 milhões. Deste valor, R$ 80 milhões são referentes ao repasse atrasado da previdência. Como autarquia, a prefeitura poderá refinanciar a dívida desembolsando, em um primeiro momento, R$ 3,7 milhões. Para sanar a dívida, a Comcap terá que pagar outras 156 parcelas de R$ 611 milhões.

— A gente agora vai poder respirar melhor. Hoje, todos os bens da Comcap estão penhorados e a gente não consegue fazer nenhum investimento. Com a mudança, o prefeito pretende renovar a frota — disse Mello.

Audiência à tarde será nova tentativa de encerrar a greve

Mais tarde, uma audiência de conciliação também tenta a retomada da coleta pelos servidores da Comcap. A sessão colocará mais uma vez frente a frente representantes da própria Comcap, além de dirigentes do Sindicato dos Servidores Municipais de Florianópolis (Sintrasem) e do Ministério Público do Trabalho.

