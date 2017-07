A preocupação das empresas em construir ambientes mais diversos, produtivos e engajados vai estar no centro dos debates e palestras do 27º Congresso Catarinense Sobre Gestão de Pessoas (Concarh) 2017 que começa quinta-feira, em Florianópolis. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Santa Catarina (ABRH-SC), com o apoio de diversas entidades do Estado e ocorre até sexta-feira, no Centrosul, em Florianópolis.



Entre os palestrantes, está prevista a apresentação do especialista Ricardo Mota, que falará sobre Diversidade Inclusiva: respeito, engajamento e resultado. Ele enfatizará que gerir a inclusão dentro de um contexto social dinâmico e multifacetado não é tarefa fácil para as organizações, porém, enfrentar esse desafio faz parte da corresponsabilidade das organizações. Além de explanar sobre como conhecer, reconhecer, respeitar, empoderar e agregar a diversidade de gênero, gerações, culturas, raças e orientação sexual.



O professor da Fundação Getúlio Vargas Samy Dana, que é também comentarista do programa Conta Corrente da Globo News, está entre os convidados nacionais. Ele falará sobre os Desafios da Liderança em Tempos de Ruptura.



O Concarh é um dos principais eventos da Região Sul de interação entre profissionais de recursos humanos e de líderes organizacionais, que se reúnem para debater situações relevantes para o setor. Em 2017, as palestras, workshops e práticas estarão sob o tema "O que move as pessoas? Signifique, Simplifique e Transforme". O assunto será debatido com o intermédio de palestrantes reconhecidos nacional e internacionalmente como Ricardo Guimarães, presidente da Thymus Branding; Anderson Nielson, diretor de Gestão de Pessoas na Resultados Digitais; Janete Vaz, vice-presidente do Conselho de Administração e Cofundadora do Grupo Sabin; Samy Dana, comentarista da Globo News e muitos outros.



Programe-se

27 Congresso Catarinense Sobre Gestão de Pessoas (Concarh) 2017

Quando? 13 e 14 de julho

Onde? CentroSul, Florianópolis

Informações www.concarh.com.br