O deputado federal catarinense Jorginho Mello está entre os quatro parlamentares do PR que foram substituídos pelo partido da titularidade da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O motivo: ele votaria pela admissibilidade da denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer.

Além dele, foram substituídos os deputados Delegado Waldir (Goiás), Marcelo Delaroli (Rio de Janeiro) e Paulo Freire (São Paulo). Os quatro deputados que assumiram como titular são Bilac Pinto (PR-MG), Laerte Bessa (PR-DF), Magda Mofatto (PR-GO) e Milton Monti (PR-SP).

A assessoria de imprensa do deputado Jorginho Mello informou que ele está em um voo e que deve chegar a Brasília no fim da tarde. Então, o parlamentar deverá conversar com a imprensa. A informação preliminar é de que o catarinense teria sido substituído depois de abrir o voto para o partido. Ele já havia sido substituído da CCJ quando da votação pela cassação do deputado Eduardo Cunha.

