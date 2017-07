O preço médio do metro quadrado para venda em Florianópolis voltou a crescer no segundo trimestre do ano e atingiu R$ 5.220 em junho. Com o índice, a cidade se tornou a sexta Capital do país com imóveis mais valorizados em 2017, com preço 8,1% acima da média nacional. Em relação ao primeiro trimestre, quando o valor era de R$ 5.077 e houve decréscimo no índice, o preço subiu 2%.

Mesmo com a pequena variação em relação ao início do ano, os dados levantados pela DMI-VivaReal mostraram que no mesmo período do ano passado Florianópolis garantiu um crescimento de 4,4% no metro quadrado. Na época, a média da cidade era de R$ 5.000. Na cidade, de um ano para o outro a maioria dos bairros florianopolitanos apresentou crescimento.

Veja a lista completa das maiores variações entre 2016 e 2017:

Os dados da VivaReal também listaram as principais cidades brasileiras que estão com os valores de venda acima da média nacional. A Capital que lidera a lista é Brasília, com R$ 7.857 o metro quadrado. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Vitória seguem atrás.

A amostra divulgada nesta semana contém 30 cidades em diferentes regiões do país e considera mais de 2 milhões de imóveis usados disponíveis para compra ou aluguel.

Leia mais notícias:

Florianópolis tem maior queda em preço de imóveis entre capitais