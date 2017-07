Uma perseguição policial terminou em morte e deixou três pessoas feridas em Criciúma, no Sul do Estado. Vanderlei Rios, 52 anos, fugiu da abordagem da Polícia Militar no bairro Próspera, e depois de uma perseguição por cerca de três quilômetros, ele colidiu contra dois veículos que estavam parados no semáforo. O carro capotou e o motorista foi encaminhado ao Hospital São José, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem foi abordado depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de furto no bairro Demboski. O veículo e placas foram repassados pelo denunciante, que viu o homem retirar objetos de dentro da casa da vizinha, por volta das 23h de terça-feira. O tenente-coronel Evandro de Andrade Fraga disse que os outras duas pessoas envolvidas na colisão sofreram lesões leves, e também receberam atendimento.

— Na Avenida Centenário, próximo à Praça da Chaminé, três viaturas da PM deram sinal de parada para o condutor do veículo, que não foi obedecido — explicou Fraga, sobre o que motivou o início da perseguição.

A Polícia Civil já começou a investigação para entender o que aconteceu. O delegado Ari José Soto Riva informou que o inquérito foi aberto junto com a Delegacia da Mulher, pois os pertences teriam sido retirados da casa da ex-companheira de Rios. A filha dele, que não quis se identificar, afirmou que os objetos eram do pai, que estava em processo de separação. O veículo envolvido no acidente, um Fiat Strada, era utilizado por Rios para trabalhar com fretes, e estava no nome dele.



Leia mais:

Jovem morre em acidente de motocicleta na SC-418, em São Bento do Sul

Polícia investiga se corpos encontrados no Rio são de catarinenses desaparecidos

Cinco pessoas morrem em rodovias de SC no fim de semana