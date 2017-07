Uma briga acabou em tiros, correria e um homem ferido no ombro em Tubarão, durante a madrugada de domingo. Por volta das 5h, dezenas de pessoas estavam em uma praça de alimentação, na Avenida Marcolino Martins Cabral, quando a confusão começou. Dois homens entraram no banheiro feminino por engano, e ao saírem, um grupo estava à espera e começou a briga. Segundo relato da Polícia Militar, um policial de folga tentou acalmar os ânimos dando tiros para o alto, mas os disparos assustaram os presentes e começou a correria.

O policial deu quatro tiros para o alto, e logo em seguida, também passou a ser agredido por integrantes do grupo. Segundo o relato de pessoas que estavam no local, o homem não se identificou como policial, e a conduta dele será investigada em uma sindicância interna. Segundo o capitão Josias Machado, comandantes da PM de Tubarão, um dos rapazes que estava sendo agredido foi até o carro buscar uma arma, e também atirou para cima.

Na confusão, um dos disparos atingiu um homem no ombro. Ele foi levado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas passa bem. A Polícia Militar foi chamada para acabar com a briga, e para dispersar, deu dois tiros com balas de borracha, mas ninguém foi atingido. O grupo foi encaminhado para a delegacia e um deles, dono do revólver, foi levado ao Presídio Masculino da Tubarão, pois não tinha porte de arma.



Leia mais:

Homem acusa seguranças de casa noturna em Florianópolis de agressão

Mulher é morta a facadas pelo marido em Blumenau

Quase 500 agentes feridos em confrontos entre a polícia e manifestantes durante o G20