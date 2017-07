Um grave acidente deixou dois homens feridos nesta sexta-feira à noite no bairro Itacorubi, em Florianópolis. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida, que ocorreu por volta das 22h20min, envolveu duas motos, que se chocaram de frente na esquina da Rodovia Admar Gonzaga com a Amaro Antonio Vieira. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também prestou apoio no atendimento.

Os feridos, que não tiveram os nomes e idades reveladas, foram encaminhados com ferimentos graves ao Hospital Celso Ramos. O trânsito no local ficou lento por conta do atendimento e também por causa dos destroços na pista. Ainda conforme a polícia, por volta das 23h30min o trânsito já tinha sido liberado. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

