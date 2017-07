O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmou na manhã desta terça-feira, em Chapecó, que haverá safra recorde de soja no país, com 114 milhões de toneladas, 19,5% a mais do que no ano passado, e também em Santa Catarina, com 2,4 milhões de toneladas, 13,6% a mais do que no ano passado.

A capital do Oeste Catarinense, que neste ano comemora seu centenário, foi escolhida para a divulgação mensal do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. É um fato inédito em Santa Catarina, que é o terceiro estado a sediar a divulgação, depois de Mato Grosso e Paraná.

- Em vez de divulgarmos no Rio de Janeiro estamos fazendo a divulgação mais próximo de nosso público alvo e escolhemos Chapecó por ser uma região importante na produção, é um pólo regional e tem importância tanto agrícola como pecuária - explicou o gerente de agricultura do IBGE, Alfredo Guedes.

O levantamento indica uma alta de 30% na safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas, que reúne 14 produtos, atingindo 240,3 milhões de toneladas.

Além da soja a safra nacional de milho teve um grande acréscimo, de 63 milhões de toneladas no ano passado, para 97 milhões de toneladas, num acréscimo superior a 30%. Em Santa Catarina o crescimento será de 22,8%