Um acidente grave na BR 282 em Cordilheira Alta, no Oeste de Santa Catarina, deixou uma pessoa morta e outras seis feridas. O motorista de um Vectra com placas de Xaxim fazia o trajeto Chapecó - Xaxim quando perdeu o controle do carro numa curva, no Km 531. O carro rodou e acabou capotando.

Além do motorista, que teve ferimentos leves, havia seis passageiros, entre eles duas crianças de 5 e um ano de idade, feridas gravemente e encaminhadas ao Hospital Infantil de Chapecó, e também um homem de 68 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.