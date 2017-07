Santa Catarina voltou a apresentar números melhores na indústria em comparação com a média nacional. Segundo dados do IBGE, a produção industrial do Estado aumentou 1,4% em maio na comparação com abril deste ano. Em relação a maio de 2016 a alta ficou em 9,5%, de modo que SC acumula crescimento de 4,3% nos cinco primeiros meses frente ao mesmo período do ano anterior. Enquanto isso a indústria brasileira cresceu 0,8% em maio em relação a abril; 0,4% na comparação com maio de 2016; e somente 0,5% no acumulado dos cinco primeiros meses.

Ainda conforme a pesquisa, o desempenho nos cinco primeiros meses (com alta de 4,3%) decorre da ampliação da produção em oito dos doze setores avaliados. O avanço está associado às áreas de confecção de artigos de vestuário e acessórios (11,5%), de produtos alimentícios (6,7%); e de metalurgia (22,7%). As influências negativas estão associadas aos setores de produtos de borracha e de material plástico (-6,9%), de produtos de minerais não-metálicos (-3,6%); e de produtos de metal (-3,6%).

Já o avanço observado na relação entre maio desde ano com o mesmo mês de 2016 é resultado do crescimento de dez entre doze setores investigados. De acordo com o IBGE, os impactos positivos foram gerados especialmente pelo crescimento nos ramos de artigos de vestuário e acessórios (19,9%), metalurgia (40,3%); e produtos alimentícios (8,9%). Além desses setores, houve crescimento também em máquinas, aparelhos e materiais elétricos (6,9%), veículos automotores, reboques e carrocerias (14,6%); e produtos têxteis (7,6%).

