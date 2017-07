Um rapaz de 17 anos foi esfaqueado por volta das 13h30 de sábado na Barra do Aririú, em Palhoça. Segundo a polícia, um homem de 48 anos teria entrado na casa da vítima e o atacado. As causas ainda estão sendo investigadas.

Ele foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos na barriga e morreu durante o atendimento. O pai do jovem também chegou a ser golpeado no braço.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil ao G1, o autor das facadas foi rendido e linchado por moradores. Até as 16h, a polícia estava no Hospital Regional São José onde colhia depoimento do suspeito.



