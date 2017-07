Profissionais da RBS SC são premiados no Mídia Destaca 2017

Os veículos de comunicação e profissionais que se destacam em Santa Catarina foram reconhecidos em noite de premiação em Florianópolis. O Mídia Destaca 2017 ocorreu na quinta-feira (6) no Espaço Floripa. As marcas de jornalismo e entretenimento da RBS SC receberam 22 prêmios, do total de 39.

Entre os vencedores, 9 são da RBS TV em Santa Catarina. G1 SC foi escolhido melhor veículo de comunicação online na região de Blumenau.

"O reconhecimento tão expressivo dos profissionais de mídia ao nosso time comercial, obtido tanto neste ano quanto nos anteriores, demonstra que estamos próximos do mercado e oferecendo soluções eficientes para suas demandas. Isto nos motiva a contribuir ainda mais com o Estado, acelerando a Nossa Santa Catarina", destaca o diretor de negócios da RBS SC, Delton Batista.

Em sua nona edição, o Mídia Destaca elegeu 39 vencedores em diferentes categorias, divididas entre as regiões da Grande Florianópolis, Blumenau e Joinville. Os ganhadores foram definidos com base na opinião de centenas de pessoas, entre elas 190 profissionais de veículos comunicação e 95 profissionais de mídia – um recorde da premiação.

Confira a lista de vencedores do Mídia Destaca 2017

Grande Florianópolis

Melhor profissional de mídia: Glaucilene Matos (OneWG)

Melhor veículo de comunicação – Mídia eletrônica (Televisão): RBS TV

Melhor veículo de comunicação – Mídia eletrônica (Rádio): Band Fm

Melhor veículo de comunicação – Mídia impressa: Diário Catarinense

Melhor veículo de comunicação – Mídia exterior: Publicar

Melhor veículo de comunicação – Mídia online: Publya

Melhor atendimento comercial – Mídia eletrônica (Televisão): Eliana Bezerra (RBS TV)

Melhor atendimento comercial – Mídia eletrônica (Rádio): Mônica Schilling (Cbn Diário)

Melhor atendimento comercial – Mídia impressa: Marília Lazare (Diário Catarinense)

Melhor atendimento comercial – Mídia exterior: Leonardo Machado (Alternativa Mídia)

Melhor atendimento comercial – Mídia online: Pitch Lordello (Publya)

Melhor profissional de operações comerciais (Opec): Nilza Martins (RBS TV)

Melhor empresa de representação comercial: Acaert

Blumenau e região

Melhor profissional de mídia: Caroline Pagel (Seven Comunicação)

Melhor veículo de comunicação – Mídia eletrônica (Televisão): RBS TV

Melhor veículo de comunicação – Mídia eletrônica (Rádio): Atlântida

Melhor veículo de comunicação – Mídia impressa: Jornal de Santa Catarina

Melhor veículo de comunicação – Mídia exterior: Bludoor

Melhor veículo de comunicação – Mídia online: G1 SC

Melhor atendimento comercial – Mídia eletrônica (Televisão): Dayanne Prado (RBS TV)

Melhor atendimento comercial – Mídia eletrônica (Rádio): Nina Karl (Atlântida)

Melhor atendimento comercial – Mídia impressa: Daniela Bianchi (Jornal de Santa Catarina)

Melhor atendimento comercial – Mídia exterior: Daniela Jaques (Vêmais)

Melhor atendimento comercial – Mídia online: Norton Rosa (Jornal de Santa Catarina)

Melhor profissional de operações comerciais (Opec): Natanna Silva (Jornal de Santa Catarina)

Melhor empresa de representação comercial: Base SC

Joinville e região

Melhor profissional de mídia: Adriana Baron (Exit Comunicação)

Melhor veículo de comunicação – Mídia eletrônica (Televisão): RBS TV

Melhor veículo de comunicação – Mídia eletrônica (Rádio): Atlântida

Melhor veículo de comunicação – Mídia impressa: A Notícia

Melhor veículo de comunicação – Mídia exterior: Eldorado

Melhor veículo de comunicação – Mídia online: Publya

Melhor atendimento comercial – Mídia eletrônica (Televisão): Aline Silvano (RBS TV)

Melhor atendimento comercial – Mídia eletrônica (Rádio): Daniele Climaco (Atlântida)

Melhor atendimento comercial – Mídia impressa: Daniele Climaco (A Notícia)

Melhor atendimento comercial – Mídia exterior: Gilson Soares (Eldorado)

Melhor atendimento comercial – Mídia online: Lais Dickmann (Publya)

Melhor profissional de operações comerciais (Opec): Natacha Bez (RBS TV)

Melhor empresa de representação comercial: Marcucci & Gondran





