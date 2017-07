Um motorista de 47 anos, de identidade não divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), morreu na noite de sábado após atropelar um boi na BR-101, em Palhoça.

O acidente ocorreu por volta de 23h no Km 237,1 da rodovia federal, sentido Sul. O condutor do veículo, um Gol com placas de Florianópolis, morreu na hora da colisão.

