Duas pessoas foram mortas a tiros na madrugada desta quarta-feira em Laguna, no Sul de Santa Catarina (SC). As vítimas são Simoni de Oliveira, 52 anos, e um adolescente de 17 anos. Eles foram alvos de dois homens que estavam em uma moto preta. O crime ocorreu na Rua Júlio Maurício, no Bairro Portinho.

Segundo a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, os suspeitos atiraram nas vítimas e fugiram do local. Nenhum deles foi preso até o momento. A mulher assassinada foi atingida por dois disparos de arma calibre 380, um nas costas e outro na barriga. O adolescente recebeu ao menos oito tiros, o número de cápsulas de 380 encontradas próximas ao corpo dele.

A Divisão de Investigações Criminais (DIC) da Polícia Civil de Laguna investiga o caso.

Homicídio em Catanduvas

Uma mulher também foi morta no final da tarde desta terça-feira em Catanduvas, no Meio-Oeste de SC. O caso ocorreu às 18h30min, no interior do município. Segundo a PM, a vítima foi encontrada morta dentro de uma casa com diversos ferimentos no crânio ocasionados por uma pá.

O suspeito foi detido pela PM minutos depois no Bairro Sebaldo Kunz e confessou a autoria do crime. Ele estava com as roupas suja de sangue. A polícia não informou, no entanto, o motivo alegado por eles e nem os nomes da vítima e do homem preso.

