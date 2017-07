A formação de nevoeiros em Santa Catarina causou o fechamento de pelo menos dois aeroportos de Santa Catarina durante a manhã desta terça-feira. No Hercílio Luz, em Florianópolis, um voo que iria para Chapecó, no Oeste de SC, saiu com quase 30 minutos de atraso. Segundo a administração do aeródromo, uma decolagem também registou atraso no início da manhã. Já no Lauro Carneiro de Loyola, na cidade de Joinville, o aeroporto ainda permanece fechado e um voo previsto para às 6h30min ainda não decolou.

Veja a situação dos aeroportos catarinenses agora:

Hercílio Luz, Florianópolis - operando por instrumentos

Ministro Victor Konder, Navegantes - operando por instrumentos

Lauro Carneiro de Loyola, Joinville - fechado

Serafim Enoss Bertaso, Chapecó - aberto e sem restrições

Imagem do amanhecer de hoje no Mirante do Morro da Cruz, na Capital Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

