Começou a contagem regressiva: em um mês, a marca NSC estará presente em todo o território catarinense. A data e a identidade gráfica foram apresentadas em primeira mão aos colaboradores, que se reuniram neste sábado (15) em um dia de celebração e inspiração para o novo momento da maior empresa de comunicação de Santa Catarina. No dia 15 de agosto, durante a programação, a RBS TV SC fará a virada e passará a chamar-se NSC TV. Já no dia seguinte, a empresa passará a denominar-se NSC Comunicação e o RBS Notícias, por sua vez, será NSC Notícias.

O encontro na Capital reuniu profissionais da empresa que atuam em todas as regiões do Estado. Além de conferir a nova marca da empresa, os colaboradores foram atualizados sobre as estratégias de negócios e comemoraram em grande estilo a chegada de novidades. Os nomes NSC Comunicação, NSC TV e NSC Notícias são alguns destaques desta nova fase. Permanecem inalteradas as demais marcas: Diário Catarinense, A Notícia, Jornal de Santa Catarina, Hora de Santa Catarina, Atlântida, Itapema e CBN Diário.

Presidente das operações da NSC, Mário Neves Foto: José Luiz Somensi / Divulgação

A realização do evento marca mais uma etapa do processo de transição da RBS SC para NSC Comunicação, que começou com a definição do nome pelos catarinenses. Direcionamentos sobre o novo momento e alinhamentos internos foram permeados por uma série de intervenções artísticas, que fizeram do encontro um grande espetáculo multissensorial. Música, dança e artes gráficas foram alguns dos elementos inspiradores que se aliaram às falas das principais lideranças da empresa e momentos de interação entre os colaboradores.

Ao fim do dia, os participantes curtiram um show exclusivo da banda Dazaranha para iniciar a contagem regressiva. Agora falta um mês para que a marca NSC TV esteja no ar e as marcas de jornalismo e entretenimento da empresa formem a NSC Comunicação.