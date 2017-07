Página da PM faz desabafo em rede social após apreensão de 5 gramas de maconha em Balneário Camboriú /

"É certo que queríamos estar fazendo coisas mais importantes para a segurança do que estar perdendo tempo com maconheiros", diz texto. Foto: Reprodução

A página do 12º Batalhão de Polícia Militar no Facebook publicou um texto em tom de desabafo após fazer uma apreensão de cinco gramas de maconha e 1 grama de cocaína na noite de quarta-feira na Avenida Atlântica, em Balneário Cmaboriú, no litoral Norte de Santa Catarina. Segundo a corporação, eram feitas rondas na região em função de uma operação chamada Tamandaré.

Durante o deslocamento, os policiais abordaram dois homens, com quem foi encontrada a droga depois de uma revista pessoal. Os dois assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Na publicação no Faceboook, os policias dizem que prefeririam estar fazendo "coisas mais importantes".

"É certo que queríamos estar fazendo coisas mais importantes para a segurança do que estar perdendo tempo com maconheiros que se acham no direito de obrigar as demais pessoas a fumarem essa porcaria, mas enquanto maconha ser (sic) droga, e uso de droga ser (sic) ilegal, a Polícia Militar vai continuar fazendo apenas seu trabalho".

Leia a postagem do 12º Batalhão na íntegra:

"APREENSÃO DE DROGAS – OPERAÇÃO TAMANDARÉ

A Polícia Militar apreendeu mais drogas em continuação à Operação Tamandaré, na noite desta quarta-feira, 12, por volta das 23h na Avenida Atlântica, Centro de Balneário Camboriú.

Em rondas pelo endereço supracitado, uma guarnição visualizou dois homens em atitude suspeita, momento em que um deles pegou o telefone celular em mãos e fingiu estar em uma ligação para tentar distrair a PM.

Os homens foram abordados, e em revista pessoal foi encontrado no bolso de um deles, uma bucha com aproximadamente 01 grama de maconha e também 01 cigarro da mesma droga.

Com o outro homem, foi encontrado uma bucha de 04 gramas de maconha.

Diante dos fatos, as drogas foram apreendidas, e foi registrado um Termo Circunstanciado para ambos, e instruídos para procedimentos.

Esse tipo de notícia mostra que não importa quem seja o criminoso, ele será tratado conforme a lei manda. Desde o viciado que sustenta o tráfico - responsável por todas as mazelas da insegurança da sociedade, até o traficante, o assaltante, o estelionatário, o agressor, o estuprador, o homicida... Se for flagrado cometendo qualquer crime, será responsabilizado. Não é a Polícia que faz as leis. É certo que queríamos estar fazendo coisas mais importantes para a segurança do que estar perdendo tempo com maconheiros que se acham no direito de obrigar as demais pessoas a fumarem essa porcaria, mas enquanto maconha ser droga, e uso de droga ser ilegal, a POLÍCIA MILITAR vai continuar fazendo apenas seu trabalho."