Um policial militar foi atropelado durante tentativa de abordagem na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. O caso foi registrado na tarde deste sábado nas imediações do trapiche municipal. Segundo a polícia, vítima foi levada em estado regular para o Hospital Celso Ramos.

Ainda conforme a PM, o atropelamento ocorreu quando o policial tentou abordar um Peugeot 207 de cor prata. A suspeita era de que o veículo estava sendo usado para realização de crimes. Depois de avançar sobre o policial, o carro seguiu em direção ao Centro.

O helicóptero Águia passou a sobrevoar a cidade fazendo buscas. A polícia suspeita que o condutor tentou fugir para o Continente, mas mudou de direção após ver as guarnições e retornou para o túnel Antonieta de Barros.

O veículo foi localizado em seguida na Caieira do Saco dos Limões. O carro estava ligado e com o capô amassado, mas o motorista já tinha fugido do local. Apesar das buscas, ninguém havia sido preso até por volta das 18h deste sábado.

guia 2 acionado para apoio ao 4º BPM em ocorrência na qual Policial Militar restou ferido. O policial militar tentou realizar a abordagem de um veículo Peugeot 207 Prata suspeito de estar sendo utilizado na prática de crimes na avenida Beira Mar Norte, quando o condutor do veículo avançou com o mesmo atropelando, o PM e se evadindo sentido Centro. O Águia 2 conduziu equipe avançada do SAMU para atendimento do PM e em seguida passou às buscas ao agente do atentado. Durante o voo, surgiram informações que o veículo teria tentado se evadir vpara o continente via pontes, mas quando avistou a movimentação das guarnições policiais, retornou em direção ao túnel Antonieta de Barros. Feitas buscas no maciço do Morro da Cruz, o veículo fora localizado pelo PPT do 4º BPM no alto da Caieira do Saco dos Limões, abandonado, ligado, com o capô amassado, mas sem sinal do condutor. As buscas pelo condutor continuaram pelas Guarnições do 4ºBPM. O PM que foi atropelado foi atendido pela equipe do SAMU, medicado e encaminhado consciente ao Hospital Celso Ramos pela viatura ASU que chegou ao local da ocorrência.