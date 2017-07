Estão abertas até o meio-dia de 14 de agosto de 2017 as inscrições para o concurso público da Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC) que vai contratar 70 oficiais. Serão chamados 65 homens e cinco mulheres. O salário, que começa a ser pago a partir do primeiro mês do curso de formação no cargo de cadete, tem valor inicial de R$ 4.764,26. Depois da aprovação no estágio probatório e promoção ao posto de 2º tenente, a remuneração sobe para R$ 12.882,69.

Os interessados devem se inscrever pelo site do instituto O Barriga Verde, responsável pelas provas. O valor da taxa é de R$ 200. O concurso será dividido em seis etapas antes da convocação: prova escrita, avaliação de saúde, avaliação física, avaliação psicológica, investigação social e exame toxicológico.

Dentre os pré-requisitos para participação está a exigência do diploma do curso de bacharel em Direito, idade entre 18 e 30 anos, entre outros especificados no edital. Acesso o edital completo do concurso AQUI. Dentro da PM, os oficiais ocupam os cargos de chefia, por isso o profissional inicia na função como tenente.

Esse concurso está dentro das 815 vagas prometidas pelo Estado a serem abertas em 2017. Até o final do ano, serão abertos também processos seletivos na Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Geral de Perícias (IGP).

