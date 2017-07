O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) se reúne mais uma vez nesta segunda-feira para avaliar a permanência ou não no governo do presidente Michel Temer. Pela manhã, o DC ouviu dois dos principais representantes do partido em Santa Catarina, o senador Dalírio Beber e o deputado federal Marco Tebaldi, que se mostraram neutros em relação ao futuro do partido ao lado do PMDB.

Leia mais:

Tucanos se reúnem em SP para definir desembarque do governo Temer



A expectativa de Beber é de que os líderes tucanos possam trazer a solução após a reunião desta tarde. Segundo o senador, a decisão dos dirigentes deve ser seguida pelos demais. No entanto, a atual participação no governo, que hoje comanda quatro ministérios, deve pesar na decisão.

— Nós não estamos no governo do Temer por causa do Temer, mas sim pelo Brasil. Agora, temos que analisar cada ponto, mas nós não podemos nos descuidar e olhar as reformas sob a ótica da eleição. Então, se houver o comprometimento de sair do governo, não vejo problema. Mas, por outro lado, abrindo a mão dos quatro cargos, não importando quem assuma, a gente continua com o nosso compromisso — disse.

Já Tebaldi afirmou que deve seguir a orientação do partido. Além de não se posicionar se votará ou não pela continuidade do processo de impeachment, caso a denúncia chegue na Câmara, o deputado se disse neutro sobre a possível decisão de deixar a base de Temer.

— Eu defendo a unidade. Eu falei para o nosso líder (Bauer) que eu me adapto à decisão do partido. Só não dá para irmos rachados. A gente tem que decidir o que é melhor para o PSDB. Os líderes do partido podem trazer uma proposta e a minha ideia é de que temos que ir unidos — disse.

*O líder da bancada do PSDB no senado, Paulo Bauer, e a deputada Geovânia de Sá não foram localizados pela reportagem na manhã desta segunda-feira.

Leia também:

Doria diz que presidente do PSDB não pode decidir "individualmente" se o partido apoia Maia



Desembarque é a posição "mais clara", diz presidente interino do PSDB