1 - Temperaturas devem despencar ainda mais nesta terça-feira em SC

Depois de uma queda de até 23°C em 24 horas em algumas cidades catarinenses, as temperaturas devem continuar caindo em Santa Catarina nos próximos dias. Na Serra de SC, os termômetros podem marcar -7ºC nesta terça-feira e não devem ultrapassar os 6ºC. Já as máximas, em todo Estado, ficam entre 12°C e 14°C. O frio também será intenso no Litoral, com temperatura mínima de 2°C a 6°C e condição de geada isolada.



Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

2 - Oficialização do pedido de Refis da Comcap deve acontecer até a próxima semana

Principal justificativa para a Prefeitura de Florianópolis apresentar o projeto de lei que transformou a Comcap de uma sociedade de economia mista em uma autarquia municipal, o refinanciamento (Refis) da dívida de R$ 222 milhões com a previdência dos 1.600 trabalhadores, cujo prazo expira em 31 de julho, só deve ser oficializado na próxima semana.



Foto: Crisitiano Estrela / Agência RBS

3 - Prefeitura de Balneário Camboriú interdita piscina de hotel em que menina morreu afogada

A prefeitura de Balneário Camboriú notificou nesta segunda-feira o hotel Sanfelice e decidiu interditar a piscina onde uma menina de sete anos de idade morreu afogada no domingo. Rachel Rodrigues Novaes Soares teria ficado presa pelo cabelo em um ralo da piscina e morrido afogada depois de ficar cerca de seis minutos submersa.



Foto: Lucas Correia / Agencia RBS

4 - Deputado do PSOL pede que PGR investigue Temer por liberação de emendas

O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) protocolou, nesta segunda-feira (17), na Procuradoria-Geral da República (PGR), um pedido de investigação contra o presidente Michel Temer. Alencar alega que a liberação de emendas parlamentares se transformou em "balcão de negócios", já que a intenção do governo seria garantir votos contra a denúncia por crime de corrupção passiva.



Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

5 - Torcida visitante esgota ingressos para acompanhar Avaí x Corinthians

Os ingressos à torcida visitante para a partida entre Avaí e Corinthians estão esgotados. Colocados à venda nesta segunda-feira, os torcedores do Timão adquiriram os 2,7 mil bilhetes disponibilizados para a partida das 21h de quarta-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ressacada.



Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS