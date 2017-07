1 - Previsão é de geada generalizada em Santa Catarina nesta quarta

Quem está curtindo o frio pode comemorar, porque as temperaturas devem continuar baixas em Santa Catarina nesta quarta-feira. Além do frio, o sol deve predominar e a expectativa é de geada generalizada pelo Estado, inclusive em pontos do litoral. Nos próximos dias, porém, as temperaturas devem começar a subir gradativamente em SC.

Foto: Cristiano Estrela / AgênciA RBS

2 - Prefeitura de Biguaçu e Polícia Militar realizam fiscalização a ambulantes neste sábado



A Prefeitura de Biguaçu e a Polícia Militar de Santa Catarina iniciam no próximo sábado, 22, uma operação para coibir a presença de vendedores ambulantes ilegais no Centro de Biguaçu. A ação faz parte do convênio de Gestão Compartilhada assinado no dia 13 de maio pelo prefeito Ramon Wollinger e pelo comandante geral da PM, coronel Paulo Henrique Hemm.

Foto: Gustavo Amorim / SECOM

3 - Deputados votarão denúncia contra Temer ao microfone, assim como no impeachment



A Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara definiu, nesta terça-feira, 18, o rito da votação em plenário da denúncia contra o presidente Michel Temer. Como na sessão do dia 17 de abril de 2016, dia em que a Câmara autorizou a abertura do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, os parlamentares serão chamados nominalmente ao microfone.

4 - Polícia Federal investiga contratação da LaMia pela Chapecoense, diz jornal

A Polícia Federal investiga o motivo que levou a Chapecoense a contratar a empresa aérea LaMia, da Bolívia, proprietária da aeronave que caiu no dia 29 de novembro de 2016, e não viajar em voo comercial para a Colômbia. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Jornal Folha de S. Paulo. A apuração da PF é mantida em sigilo. A tragédia com o avião em que estava a equipe do Oeste catarinense deixou 71 mortos, entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, convidados e jornalistas. Seis pessoas sobreviveram.



Foto: reprdução / Reprodução

5 - Em noite pouco inspirada, Criciúma é derrotado pelo Boa Esporte

Faltou criatividade ao Criciúma na noite desta terça-feira. O Tigre foi derrotado pelo Boa Esporte por 2 a 0 em Varginha, Minas Gerais, e perdeu a invencibilidade de nove partidas no campeonato. O técnico Luiz Carlos Winck sofreu sua segunda derrota com a equipe. O resultado deixou o time catarinense em 12º lugar na tabela da Série B do Brasileirão. A equipe volta a campo no sábado para enfrentar o ABC, às 16h30min, no Heriberto Hülse.