Policiais que participaram da ação com o caminhão abordado ao fundo

As polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar (PM) apreenderam uma carga de 400 mil carteiras de cigarros na tarde deste domingo em Capinzal, no Oeste de Santa Catarina (SC). Os produtos estavam em um caminhão com placas de Passo Fundo (RS). O motorista havia parado em um posto de combustível para abastecer, quando foi abordado.

Segundo a PRF, uma denúncia anônima informou que a carreta vinda do Paraguai estava passando pela região de Capinzal. Depois de diligências iniciais, os policiais constataram que o veículo procurado estava sendo abastecido.

A carga é avaliada em R$ 2 milhões. O motorista, de 30 anos, disse às polícias que os produtos seriam entregues na Grande Porto Alegre. O motorista foi detido e encaminhado à Polícia Civil de Joaçaba. A carga está na Receita Federal, onde será contada oficialmente e destruída,