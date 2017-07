Os últimos dias antes do recesso parlamentar, que começa quinta-feira, prometem ser intensos na Câmara de Vereadores de Florianópolis. O texto que altera o regime da Companhia de Melhoramentos da Capital (Comcap) entrou na quarta-feira da semana passada de deve ser votado até a próxima quarta-feira, dia 12. O objetivo do projeto é transformar a companhia que hoje é de economia mista em uma autarquia. Amparados pelo sindicato, que questiona os impactos da decisão na empresa, os trabalhadores estão organizados desde a semana passada e nesta segunda confirmaram o início da greve.

Na Câmara, nesta tarde de segunda-feira deve entrar em votação o regime de urgência do projeto. A expectativa do líder do governo, Roberto Katumi (PSD) é de que os demais vereadores aprovem. Assim, a votação para a votação do projeto em si começaria amanhã. Em um trâmite normal, a Casa teria até três dias para aprovar ou rejeitar o projeto, mas com o recesso, Katumi espera que tudo se resolva até o meio da semana. Ainda assim, existe certo temor de um debate com os vereadores da oposição.

– Não há acordo ainda. Tudo deve ser muito bem discutido, o que o governo acha, a mudança de regime (trabalhista). E a oposição vai tentar obstruir, mesmo que não tenha um posicionamento claro. Vai ser mesmo um confronto – afirma Katumi.

Na última sexta-feira Gean Loureiro (PMDB) esteve na sede da Comcap falando aos trabalhadores. Segundo os assessores, a intenção do chefe do executivo é apresentar uma outra emenda para deixar ainda mais clara a estabilidade dos cerca de 1,6 mil empregados da companhia. No entanto, o sindicato da categoria rebate que a mudança seria o primeiro passo para iniciar o processo de privatização da Comcap.

Em conversa com a reportagem na sexta-feira à noite, o vereador Lino Peres afirmou que, na opinião dele, a votação do requerimento vai depender da mobilização na Câmara durante o dia. A expectativa da oposição é para que o prefeito reveja o pedido de urgência e discuta melhor o projeto. A grande polêmica, explicou Lino, foi porque o prefeito teria dito aos parlamentares que estava conversando com o sindicato e com a própria Comcap antes de protocolar o projeto de lei, o que não teria de fato acontecido. O receio da oposição é que o projeto de lei seja uma manobra para terceirizar o sistema, uma espécie e privatização disfarçada, comentou Lino.

– Estamos estudando, não é o projeto em si, mas a forma como ele está sendo aprovado. Fizeram isso (protocolou o projeto de lei) sem consultar o Sintrasem e por isso gerou toda essa polêmica. Existe um prazo para o pagamento do Refis, se tiver essa manobra, reduz o custo do Refis e o regime passa de celetista para estatutário. A justificativa toda é financeira, mas queremos entender como será esse novo modelo que ele (o prefeito) vai implantar – ponderou Lino.



