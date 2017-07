1 - Radar do Oeste começou a operar em fase de testes nesta semana

As imagens emitidas pelo radar meteorológico do Oeste já podem ser utilizadas na emissão de alertas, apesar de o equipamento não estar oficialmente operando. A inauguração em Chapecó está programada para 23 de agosto. De acordo com o secretário da Defesa Civil de Santa Catarina, Rodrigo Moratelli, a fase de treinamento das equipes que vão operar o radar terminou na semana passada.

Foto: ANGÉLICA LÜERSEN / Especial

2 - Sessão para discutir projeto da Comcap será retomada na manhã desta quinta-feira

Após mais um dia tenso dentro e fora da Câmara de Vereadores de Florianópolis, a sessão plenária em que deveria começar a ser discutido o Projeto de Lei Complementar 1658/2017 foi adiada nesta quarta-feira pelo presidente da Casa, vereador Guilherme Pereira (PR). Uma nova tentativa de começar a discutir o projeto ocorre nesta quinta-feira, às 10h. A matéria tramita em regime de urgência urgentíssima.

Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

3 - Justiça determina que sindicato garanta mínimo de 30% das linhas de ônibus durante greve em Itajaí

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT), em Florianópolis, determinou no fim da tarde desta quarta-feira que o Sintraroit, sindicato que representa os motoristas e cobradores da Coletivo Itajaí, em greve desde o dia 6 de julho, garanta no mínimo 30% de funcionamento das linhas de ônibus. Em horários de pico — das 6h às 9h e das 17h às 20h, a determinação é de 60%.

4 - Liberação de R$ 102 milhões para emissão de passaportes será votada pelo Congresso na segunda-feira

Suspensa há 15 dias por falta de recursos, a emissão de passaportes poderá ser retomada gradativamente a partir da semana que vem. Está prevista para as 10h da próxima segunda-feira, 17, a sessão conjunta (Câmara e Senado) que analisará dois projetos orçamentários, segundo a Agência Senado. A expectativa é de que um deles, o reforço de R$ 102 milhões para a Polícia Federal, seja capaz de retomar a confecção dos documentos.



Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

5 - Chapecoense encara o Sport com tabu diante do rival no Nordeste

Tem quem diga que tabus existem para serem quebrados. Pois a Chapecoense terá uma grande oportunidade de provar isso no confronto desta quinta-feira, às 19h30min, contra o Sport, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pela Série A do Brasileirão.



Foto: Arte DC / Arte DC