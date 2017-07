Pelo segundo mês consecutivo, Santa Catarina apresentou um saldo negativo na criação de vagas de emprego. Em junho, foram 1.546 demissões a mais do que admissões no Estado, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira, em Brasília. O setor de Serviços foi o responsável pela maior contribuição para o déficit, com 523 desligamentos no cálculo do período.

Em maio, o Estado já havia registrado um número negativo, com o encerramento de 613 postos de trabalho. No acumulado do ano, no entanto, o resultado é positivo para a economia catarinense, com a criação de 22.366 vagas.

Entre as cidades catarinenses consideradas no levantamento do Caged, Jaraguá do Sul foi a que teve a maior contribuição positiva, com a criação de 195 vagas de trabalho. Na outra ponta, Florianópolis teve o pior desempenho, com o fechamento de 938 postos.

