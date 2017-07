Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis

A semana deve terminar sob a influência de ar seco em todas as cidades de Santa Catarina. De acordo com a central de meteorologia da RBS, o nevoeiro que se formou em diversas cidades durante a madrugada deve se dissipar ao longo do dia. Por isso, a sexta-feira será de sol entre nuvens no Estado.

Depois de um amanhecer ameno, os termômetros em SC devem registrar elevação hoje. Na Serra, a temperatura que na madrugada alcançou -0,2ºC, deve ficar próxima dos 18ºC. Na Grande Florianópolis e Sul, a máxima não passa dos 25ºC.

— Essas temperaturas mais baixas acabam ajudando no processo de formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã, mas como o tempo segue seco, ainda no período da manhã esses nevoeiros vão se dissipando — disse a técnica em meteorologia da RBS, Bianca Souza.

Veja as menores temperaturas desta madrugada:

-0,2°C - Bom Jardim da Serra

3,3°C - Urupema

5°C - Curitibanos

5,3°C - Rio Rufino

5,8°C - São Joaquim

6,7°C - Porto União

9,9°C - Alfredo Wagner

10°C - Criciúma

11°C - Lages

Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

Tempo no sábado

Amanhã, segundo a previsão da Epagri/Ciram, uma frente fria que se aproxima do Estado deve deixar o tempo com mais nebulosidade no Sul e na Serra. Mesmo assim, o dia será de temperaturas altas e sol em todas as regiões.

