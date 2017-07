Após uma semana de paralisação, os servidores da Comcap decidiram encerrar a greve em Florianópolis. Durante a assembleia na manhã deste sábado, 15, no pátio da empresa, na região continental da cidade, os funcionários aceitaram a proposta da prefeitura e decidiram retomar o serviço de coleta ainda hoje. A paralisação, deflagrada ainda na segunda-feira, buscava a revogação da lei que transformou a companhia em uma autarquia municipal.

Em uma reunião na tarde da última sexta-feira, mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), prefeitura e sindicato acertaram que não haverá punições administrativas aos grevistas e que os empregos estarão preservados. As partes também decidiram que os servidores deverão compensar os dias parados com duas horas de serviço a mais não remuneradas até que a coleta volte ao normal na Capital. O prazo estipulado para resolver a situação nas ruas é até o dia 31 de julho.

Comcap irá pedir adesão ao Refis na segunda-feira, afirma secretário municipal da Casa Civil



Na segunda-feira, 17, a Companhia de Melhoramento da Capital (Comcap) deve enviar à receita federal os documentos necessários para aderir ao novo refinanciamento de dívidas (Refis). A medida só foi possível com a mudança na administração da empresa, que aconteceu na Câmara dos Vereadores na última quinta-feira.



