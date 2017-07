Cerca de 70 servidores da Comcap invadiram o prédio da Câmara de Vereadores de Florianópolis na manhã desta quarta-feira, 12, em Florianópolis. Os trabalhadores, que estavam em assembleia no início da manhã, se deslocaram em direção ao centro logo após o fim da reunião que deu continuidade à greve. Segundo os funcionários do legislativo, os servidores entraram pela garagem e seguem dentro do local. A Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (PM) foram chamados e o expediente do prédio foi interrompido.

Contrários ao projeto de lei que torna a empresa de economia mista em uma autarquia, os servidores entraram em greve na última segunda-feira. Segundo a prefeitura, a proposta irá trazer tranquilidade e dará maior autonomia financeira para a empresa. No entanto, o sindicato da categoria afirma que a alteração comprometerá qualidade do serviço.

Nesta tarde, os trabalhadores devem se reunir para fazer uma nova vigília em frente ao plenário do legislativo municipal. A expectativa é de que o projeto de lei, que teve o requerimento de urgência aprovado ontem, seja votação nesta tarde.



Lixo fica acumulado em frente à Câmara de Vereadores e prefeitura

Como aconteceu na tarde de ontem, funcionários da Comcap depositaram sacolas de lixo em frente ao legislativo e executivo municipal. Nesta manhã, durante o ato que acontece em frente à Câmara, servidores realizaram o mesmo protesto. Em uma entrevista para a CBN Diário hoje, o presidente do Sintrasem, Alex dos santos defendeu a ação:

— Foi um ato simbólico. É com isso que trabalhamos. Nós recolhemos isso e esse material fede e é sujo — disse.

