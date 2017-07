A quinta-feira promete ser outro dia de movimentação intensa em frente à Câmara de Vereadores de Florianópolis. Já no início de hoje, perto das 8h, servidores da Comcap organizaram uma nova assembleia para decidir a continuidade da greve na Capital. Às 10h, o Projeto de Lei (PL) que transforma a empresa de sociedade mista em autarquia municipal deve ser analisada em plenário. Paralisados desde segunda-feira, os servidores da Comcap afirmam que só retornarão ao trabalho quando a prefeitura retirar o PL da pauta de votação.

Em meio a movimentação do lado de fora, cerca de 50 trabalhadores permanecem ocupados dentro do prédio desde a manhã de ontem. Eles ocuparam os dois últimos andares e nesta manhã devem se reunir com os vereadores para discutir o projeto de lei. Na reunião do lado de fora, o presidente do sindicato da categoria, Alex dos Santos, afirmou que durante a madrugada houve confusão dentro do prédio.

— Tem 50 servidores lá dentro, no último andar dentro do gabinete da presidência. Lá dentro, estão soltando spray de pimenta — disse.

Servidores feridos foram levados ao hospital, afirma Sintrasem

Ontem à tarde, na entrada da assembleia a Polícia Militar (PM) tentou barrar a entrada dos servidores no plenário da Câmara. Houve confusão e, segundo o Sintrasem, três servidores foram atingidos por balas de borracha na barriga e precisaram ser levados ao hospital.

