Os trabalhadores do transporte público de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, retomaram as atividades neste sábado, 15. Depois de uma assembleia no começo da manhã de hoje, os servidores decidiram encerrar a greve no setor e voltar ao trabalho. A iniciativa dos funcionários só aconteceu após a confirmação do pagamento da segunda parcela dos salários pela Coletivo Itajaí, empresa responsável pelo transporte na cidade. No fim da tarde de ontem a companhia havia sinalizado o depósito, mas os valores só caíram na conta dos motoristas e cobradores hoje.

Segundo a prefeitura, mesmo com o serviço retomado a categoria terá que pagar uma multa de R$ 20 mil para cada dia sem serviço pelo descumprimento de uma determinação judicial. Deferida na tarde de quarta, a decisão pedia a volta de ao menos 30% do serviço. No entanto, o Sindicato dos Motoristas de Itajaí e Região (Sitraroit), pretende discutir o valor da pena durante uma audiência de conciliação marcada para segunda-feira, às 14, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).



Os motoristas e cobradores da Coletivo Itajaí estavam em greve desde o dia 6 de julho por conta dos salários atrasados. No último dia 5, a empresa havia depositado parte do pagamento, mas a categoria não aceitou o parcelamento e do pagamento iniciou a paralisação.



