Acidentes deixaram pelo menos sete mortos em rodovias de Santa Catarina neste fim de semana. Ontem, um acidente com um caminhão deixou duas pessoas mortas e um bebê de seis meses ferido, em Guaraciaba, no Extremo-Oeste. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a carreta saiu da pista e capotou na SC-305, em um trecho íngreme e com curvas da rodovia, que dá acesso à Anchieta.

Entre o sábado à tarde e a manhã de ontem, duas pessoas morreram na BR-282, no Oeste catarinense. O motorista de um Corsa morreu após capotar o veículo em Xanxerê. No sábado, um Vectra saiu da pista e capotou em uma curva da BR-282, em Xaxim.

Outras três pessoas morreram nas rodovias estaduais de Santa Catarina. No sábado, por volta das 18h30min, uma colisão frontal entre um Voyage e uma Honda CRF provocou a morte do motociclista, no Km 158 da na SC-108, em Major Gercino, na Grande Florianópolis. Ainda no fim da tarde de sábado, por volta das 18h55min, uma batida entre uma motocicleta Honda e um Gol provocou a morte de um pedestre que trafegava na rodovia SC-114, em Santa Terezinha. Na madrugada de ontem, a passageira de uma moto morreu após o veículo bater em uma placa na SC-418, em São Bento do Sul.