Em mais uma assembleia da Comcap na manhã desta sexta-feira, 14, no pátio da empresa, região continental da cidade, os servidores decidiram manter a greve no setor em Florianópolis. Após a votação, em que a grande maioria dos funcionários decidiu pela continuidade da paralisação, os trabalhadores seguiram para a sede da prefeitura. No local, está programado um ato pedindo a revogação da lei que tornou a empresa uma autarquia municipal.

O texto, aprovado na tarde de ontem na Câmara de Vereadores, foi sancionado pelo prefeito Gean Loureiro (PMDB) e publicado no Diário Oficial do município. Com a nova legislação, a Comcap se tornou uma entidade auxiliar administrada de forma autônoma, mas indiretamente de responsábilidade do poder público, já que os cargos serão indicados pelo chefe do executivo.

Trabalhador da companhia há 14 anos, o auxiliar de operação Aldoir Portela, 53 anos, foi um dos que aprovou a continuação da paralisação. Segundo o trabalhador, o medo de perder benefícios e o distanciamento com a prefeitura poderá precarizar o o serviço da empresa na cidade.

— Com essa autarquia, a gente vai negociar com quem? Temos que nos mostrar unidos e continuar. Eu sou a favor da greve — disse.

Com a autarquia, a prefeitura pretende desembolsar pouco menos de R$ 4 milhões para aderir ao Programa de Refinanciamento de Dívidas (Refis). No entanto, o Sintrasem alega que a nova lei expõe os servidores e pode iniciar o processo de privatização da empresa, já que desvincula a maneira direta da prefeitura administrar a Comcap.

Presidente da Comcap defende nova lei

Após a assembleia, o presidente da Comcap, Carlos Alberto Martins, defendeu a alteração da administração da Comcap e novamente pediu o fim da greve. Segundo ele, o projeto de lei dá mais garantia para os trabalhadores e torna a empresa "100%" publica.

— É lamentável que tenha esse desfecho. No acordo coletivo eles pediam para que a empresa fosse 100% pública e foi o que o prefeito fez. Agora eles dizem que querem privatizar — disse.

Audiência à tarde será nova tentativa de encerrar a greve

À tarde, às 14h, uma audiência de conciliação também tenta a retomada da coleta pelos servidores da Comcap. A sessão colocará mais uma vez frente a frente representantes da própria Comcap, além de dirigentes do Sindicato dos Servidores Municipais de Florianópolis (Sintrasem) e do Ministério Público do Trabalho.

Leia mais notícias:

Sintrasem vai acionar Justiça por agressões a servidores da Comcap durante atos na Câmara da Capital