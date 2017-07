1 - Trecho da BR-470 terá trânsito interrompido nesta quarta-feira em Gaspar

A Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito sofrerá interrupções nesta quarta-feira, no km 46 da BR 470, em Gaspar. Haverá 12 paralisações de fluxo, por até 15 minutos cada uma, com fechamento total da rodovia no local, para lançamento de vigas às margens da via. As obstruções ocorrerão entre 8h e 18h.

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

2 - Prédios deixarão de passar por licenciamento ambiental em SC

Novas regras publicadas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina (Consema) liberam os projetos de novos edifícios de terem que passar por licenciamento ambiental. Com a promessa de agilizar a aprovação de novas obras, a mudança é válida para cidades que possuam Plano Diretor aprovado e rede de esgoto em funcionamento no local da construção.

Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

3 - Câmara aprova regime de urgência urgentíssima e projeto de lei sobre a Comcap entra na pauta



Por 16 votos a favor e sete contra, foi aprovado no começo da noite desta terça-feira, 11, o requerimento do vereador Roberto Katumi (PSD) que pedia regime de urgência urgentíssima à tramitação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 1658/2017, que altera o regime jurídico da Companhia de Melhoramentos da Capital (Comcap). O PLC irá a plenário nesta quarta-feira e precisa de 12 votos favoráveis para ser aprovado.

Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

4 - Reunião debate abandono de animais no Parque do Córrego Grande, em Florianópolis



Uma nova reunião nesta quinta-feira discutirá soluções para os animais abandonados Parque Ecológico do Córrego Grande, em Florianópolis. O encontro será às 15h. Estarão presentes a vereadora Maria da Graça Dutra, representantes da Ordem dos Advogados (OAB), da Associação Catarinense de Proteção aos Animais (Acapra), voluntárias da causa animal e a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis (Floram). A reunião é aberta à comunidade.



Foto: Parque Córrego Grande / Divulgação

5 - Presidente da CCJ pede mais prazo para analisar denúncia contra Temer

Diante das articulações da base do governo para encurtar o debate sobre a denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) apresentou, nesta terça-feira (11), um requerimento à Mesa Diretora da Câmara pedindo a prorrogação por três sessões para a conclusão dos trabalhos na comissão.