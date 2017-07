A reforma trabalhista foi aprovada no Senado e será sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB). E agora? Para esclarecer dúvidas sobre o que pode mudar para as pessoas, o Diário Catarinense conversou com a advogada Vivian Degan, membro da comissão do Direito do Trabalho da OAB-SC, que esclareceu as principais dúvidas dos leitores ao vivo pela internet. Assista ao resultado da conversa: