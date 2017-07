A aprovação do projeto que transforma a Comcap em uma autarquia gerou uma reação imediata dos servidores, que se aglomeravam do lado de fora da Câmara na manhã desta quinta-feira. Assim que souberam da notícia, teve início uma confusão entre os empregados da companhia e tropas da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que fazem a segurança do prédio no Centro de Florianópolis. Ao menos dois servidores ficaram feridos e estão sendo atendidos pelos Bombeiros. Um deles foi ferido na perna, e outro, na mão.

Sem poder acessar as galerias, os servidores começaram a balançar as grades externas. Pedras também foram arremessadas. As forças de segurança responderam com bombas de efeito moral e tiros de bala de borracha. A Rua dos Ilhéus precisou ser fechada devido ao tumulto. O clima seguia tenso na região por volta das 10h30min.

A sessão que aprovou a transformação da Comcap em autarquia durou menos de 10 minutos e gerou protestos por parte de vereadores da oposição. A prefeitura alega que respondeu às demandas dos servidores e que elas estão contempladas no projeto.

O sindicato dos servidores (Sintrasem), por sua vez, foi contra o projeto desde o início. Alega que esse é o primeiro passo para um processo de privatização da empresa e que os 1,6 mil empregos mantidos pela Comcap estão em risco. Os empregados estão em greve desde a segunda-feira, e a prefeitura anunciou que vai contratar uma empresa terceirizada para atuar na coleta de lixo a partir de sexta-feira por um período de 15 dias ou enquanto durar a greve.

A dívida atual da Comcap é de aproximadamente R$ 220 milhões. Seu patrimônio, de R$ 80 milhões, está penhorado e a dívida está em fase de execução. A prefeitura alega que a transformação em autarquia é a única maneira financeiramente viável de aderir a um programa de refinanciamento da dívida (Refis), cujo prazo para adesão expira em 31 de julho.

O Sintrasem, pro sua vez, alega que o STF declarou inconstitucional a incorporação de trabalhadores celetistas (caso atual da Comcap) em uma autarquia. Sem a condição de realizar acordos coletivos, os atuais empregos estariam em risco a partir de novembro.

